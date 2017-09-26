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26.09.2017 11:15

Проект «Создание модели развития прибрежных поселков Арктики на примере села Териберка Мурманской области» стал победителем в номинации «Самый амбициозный проект»

Управленческая команда Мурманской области под руководством заместителя губернатора Григория Стратия завершила участие в образовательной программе «Управленческое мастерство: развитие региональных команд», проводимой Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в партнерстве с Агентством стратегических инициатив и консалтинговой компанией «Ward Howel».

Главная цель программы – обмен лучшими российскими и международными практиками улучшения инвестиционного климата, повышение уровня управленческого мастерства и командного взаимодействия для участия в глобальной конкуренции регионов.

Команда нашего региона представила к защите проект «Создание модели развития прибрежных поселков Арктики на примере села Териберка Мурманской области», над которым работала в процессе прохождения образовательной программы. По результатам защиты представленная работа победила в номинации «Самый амбициозный проект».

Проект развития Териберки находится в активной стадии реализации, и жители села уже увидели его первые результаты. В этом году впервые в поселке появилась асфальтовая дорога и началось проектирование автоподъезда к Териберке со стороны Серебрянской дороги. После третьего Арктического фестиваля появилось первое общественное пространство у Дома культуры и информационный центр. Ведется реализация пяти инвестиционных проектов и до конца года будет разработан мастер-план развития Териберки, направленный на сохранение уникальных архитектурных и ландшафтных особенностей северного поселка.

Реализация проекта позволит создать модель возрождения арктических прибрежных поселений и тиражировать опыт Мурманской области в других регионах России и мира.
/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
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