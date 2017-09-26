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26.09.2017 16:00

27 сентября – День открытых дверей отделения Пенсионного фонда России по Мурманской области на базе МФЦ

27 сентября на базе отделений МФЦ Мурманской области в Мурманске будет проходить День открытых дверей для пожилых северян по предоставлению услуг Пенсионного фонда.

Специалисты фонда дадут консультации по вопросам пенсионного обеспечения и социальных выплат, услуг Пенсионного фонда России, предоставляемых в электронном виде, и по другим вопросам, касающимся деятельности Фонда.

Консультации будут проводиться с 14.00 до 18.00 по следующим адресам:

отделение МФЦ по Ленинскому административному округу: г. Мурманск, ул. Хлобыстова, 26.

отделение МФЦ по Октябрьскому административному округу: г. Мурманск, пр. Ленина, 45.

отделение МФЦ Первомайскому административному округу: г. Мурманск, ул. Щербакова, 26.


/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /
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