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26.09.2017 11:00

Завершается прием заявок на предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области напоминает, что 30 сентября завершается прием заявлений на предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты на территории региона, за счет средств областного бюджета. 

Субсидии предоставляются на возмещение части расходов по оплате услуг за технологическое присоединение к электрическим сетям. Субсидия на технологическое присоединение составляет до 90% документально подтвержденных затрат по договорам на подключение (присоединение) к электрическим сетям, но не более 1,5 млн рублей в год.

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий за счет средств областного бюджета субъектам инвестиционной деятельности, утверждённым постановлением Правительства Мурманской области. Дополнительные консультации можно получить в отделе промышленного развития и сопровождения инвестиционных проектов министерства по тел.: (8152) 486-278, 486-185.

/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
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