В Мурманском колледже искусств состоится совещание директоров детских школ искусств региона

28 сентября в 10.00 в Мурманском колледже искусств (г. Мурманск, ул. Воровского, 14, малый зал) состоится совещание директоров детских школ искусств Мурманской области.

Совещания директоров колледж проводит совместно с областным Комитетом по культуре и искусству дважды в год. Директора детских школ искусств Мурманской области обсудят актуальные вопросы, касающиеся организации учебного процесса.

Откроет совещание концерт «Юные дарования», в котором примут участие лауреаты четырёх региональных конкурсов 2017 года: «Звездная радуга», «Молодые виртуозы», «Молодые голоса» и «Заполярный саундтрек».



Комитет по культуре и искусству Мурманской области