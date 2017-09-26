Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов Первомайского округа г. Мурманска на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с жительницы областного центра в пользу мурманчанина морального вреда в размере более 170 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом осуществлен выход по месту жительства должника с целью проверки имущественного положения, однако дверь квартиры никто не открыл. Соседка должника пояснила, что «…она богатая дама, цветочный бизнес, один из павильонов находится по улице …». Информация соседки подтвердилась.

Судебные приставы наложили арест на имущество должника, находящееся в цветочном павильоне (керамические горшки, удобрения, цветы). Должница вела себя агрессивно, отказывалась от погашения долга потерпевшему. Позднее, в отделе судебных приставов, пыталась учинить скандал...

Но после составления акта описи и ареста ее имущества, спустя 40 минут долг был уплачен в полном объеме. И стоило начинать скандал?

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области