Переходящий кубок военно-патриотической игры «Надежда Отечества» завоевала команда Мурманского индустриального колледжа

В Мурманске состоялась региональная военно-патриотическая игра «Надежда Отечества» для студентов профессиональных образовательных организаций, посвященная 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

В этом году участие в игре приняли участие 75 юношей-допризывников из 15 профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

Торжественное открытие игры «Надежда Отечества» состоялось у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Со словами приветствия к участникам состязаний обратились военный комиссар Мурманской области Владимир Соловей, инспектор Министерства обороны России по Мурманской области Александр Колосов, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена Красной Звезды, орденов Великой Отечественной войны 2-й степени Павел Лоснов, ветеран боевых действий в Афганистане, кавалер двух орденов Красной Звезды, член Союза писателей России Юрий Гутян, представители Министерства образования и науки Мурманской области и Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

В память о воинах, погибших за Отечество, участники и гости возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев минутой молчания.

Соревновательная часть игры состоялась на базе Мурманского индустриального колледжа. Все участники продемонстрировали свое мастерство, знание военной истории России, военную и спортивную подготовку, соревнуясь в выполнении строевых приемов, разборке-сборке ММГ автомата Калашникова (АК-74), стрельбе из пневматической винтовки, преодолении полосы препятствий и отвечая на вопросы викторины.

Игру оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли представители военного комиссариата Мурманской области, войсковой части 02098. Возглавил жюри подполковник запаса, председатель совета Мурманской областной общественной организации «Участники боевых действий в Чечне» Николай Абрамов.

По итогам состязаний первое место заняла команда Мурманского индустриального колледжа, второе место – команда Кандалакшского индустриального колледжа, третьей стала команда Апатитского политехнического колледжа имени Голованова Георгия Александровича.

Победители и призеры награждены дипломами и памятными подарками. Команде Мурманского индустриального колледжа вручен переходящий кубок игры «Надежда Отечества».

Мурманский областной военный комиссариат наградил дипломами и кубками победителей в туре «Выполнение строевых приемов»: Мурманский индустриальный колледж (1 место), Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича (2 место), Полярнозоринский энергетический колледж (3 место).

/ Министерство образования и науки Мурманской области /