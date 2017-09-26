Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
26.09.2017 10:20

Переходящий кубок военно-патриотической игры «Надежда Отечества» завоевала команда Мурманского индустриального колледжа

В Мурманске состоялась региональная военно-патриотическая игра «Надежда Отечества» для студентов профессиональных образовательных организаций, посвященная 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

В этом году участие в игре приняли участие 75 юношей-допризывников из 15 профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

Торжественное открытие игры «Надежда Отечества» состоялось у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Со словами приветствия к участникам состязаний обратились военный комиссар Мурманской области Владимир Соловей, инспектор Министерства обороны России по Мурманской области Александр Колосов, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена Красной Звезды, орденов Великой Отечественной войны 2-й степени Павел Лоснов, ветеран боевых действий в Афганистане, кавалер двух орденов Красной Звезды, член Союза писателей России Юрий Гутян, представители Министерства образования и науки Мурманской области и Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

В память о воинах, погибших за Отечество, участники и гости возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев минутой молчания.

Соревновательная часть игры состоялась на базе Мурманского индустриального колледжа. Все участники продемонстрировали свое мастерство, знание военной истории России, военную и спортивную подготовку, соревнуясь в выполнении строевых приемов, разборке-сборке ММГ автомата Калашникова (АК-74), стрельбе из пневматической винтовки, преодолении полосы препятствий и отвечая на вопросы викторины. 

Игру оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли представители военного комиссариата Мурманской области, войсковой части 02098. Возглавил жюри подполковник запаса, председатель совета Мурманской областной общественной организации «Участники боевых действий в Чечне» Николай Абрамов.

По итогам состязаний первое место заняла команда Мурманского индустриального колледжа, второе место – команда Кандалакшского индустриального колледжа, третьей стала команда Апатитского политехнического колледжа имени Голованова Георгия Александровича.

Победители и призеры награждены дипломами и памятными подарками. Команде Мурманского индустриального колледжа вручен переходящий кубок игры «Надежда Отечества».

Мурманский областной военный комиссариат наградил дипломами и кубками победителей в туре «Выполнение строевых приемов»: Мурманский индустриальный колледж (1 место), Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича (2 место), Полярнозоринский энергетический колледж (3 место).

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.57
Евро = 68.56
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.