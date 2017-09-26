В Гаджиеве состоялась презентация информационно-библиографического дайджеста «Город, который дорог»

В Культурно-молодежном центре г. Гаджиево прошла презентация информационно-библиографического дайджеста «Город, который дорог», подготовленного авторским коллективом Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск.

Авторы издания объединили две истории: историю фактов и историю памяти. Впервые на страницах книги изданы ранее нигде не публиковавшиеся исторические факты планирования базы флота военно-морских сил Севера на Сайде-губе в бухте Ягельной. В книге рассказывается и о тех, кто навечно вписан в историю города – героях Магомете Гаджиеве, Иване Колышкине, Сергее Преминине, Константине Душенове, Семене Лобове и Льве Матушкине. В издание вошли описание памятников и памятных мест Гаджиево, которые находятся в черте самого города и на территории объединения подводных лодок.

Раздел «Порт приписки - Гаджиево» посвящен 24-й и 31-й дивизиям, где описывается напряженный труд подводников, являющихся гарантом безопасности морских рубежей. Составители книги посчитали интересным осветить культурные события и мероприятия, в которых с удовольствием принимают участие гаджиевцы: конкурс снежных фигур и «Бессмертный полк», парад колясок и дефиле невест и многие, многие другие.

Свои искренние пожелания и поздравления городу на страницах дайджеста оставили почетные граждане Гаджиево - Вячеслав Попов и Сергей Симоненко. Первыми впечатлениями о жизни в городе, а затем и времени перемен поделился Семен Кауров, глава администрации ЗАТО Александровск.

Владимир Мусатян, с 1996 по 2007 год возглавлявший ЗАТО Скалистый, вспомнил о нелегком периоде истории города в конце девяностых и его «возрождении» в двухтысячных.

На презентацию были приглашены все, кто помогал авторам в составлении дайджеста: делился фактами, документами, фотографиями и воспоминаниями. Каждый из них получил новые книги в подарок. Помимо этого издания были переданы в учреждения образования и культуры города, войсковым частям Гаджиево и в историко-краеведческий музей г. Полярного.

Руководитель издательского дома «Дроздов-на-Мурмане» Олег Дроздов в память о плодотворном сотрудничестве подарил библиотечной системе книгу «Анатолий Сергиенко» с пожеланиями и личным автографом заслуженного художника России, Почетного гражданина Североморска.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области