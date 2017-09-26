Маленькие мурманчане смастерили морошку своими руками

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке юные читатели своими руками создали любимую всеми ягоду морошку.

В процессе работы дети узнали, что в народе морошку называют арктической малиной, северным апельсином, болотным янтарем и моховой смородиной. Оказалось, что многим детям никогда не приходилось ее собирать, и это не удивительно, ведь растет она на болоте.

Ребята мастерили чудо-ягоду из картона, креповой бумаги, разноцветных салфеток и других материалов. Некоторым родителям тоже захотелось поучаствовать в создании маленького чуда, и они охотно помогали своим детям. Участники мастер-класса также познакомились с необыкновенными книгами о северных дарах из Музея детской рукописной книги.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области