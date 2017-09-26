48 лет назад образовали Байкальский заповедник

Байкальский государственный природный биосферный заповедник был образован в 1969 году. Он расположен в Прибайкалье, в юго-западной части Республики Бурятии, в центральной части хребта Хамар-Дабан, на террасах озера Байкал. С 1986 года заповедник входит во Всемирную сеть биосферных резерватов, с 1996 года – в состав участка Всемирного природного наследия «Озеро Байкал». Также он включен в число объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Основными задачами заповедника «Байкальский» были и остаются – сохранение в естественном состоянии уникального природного комплекса и объектов Южного Прибайкалья и изучение динамики естественных природных процессов, протекающих в условиях, исключающих какое-либо непосредственное вмешательство человека. Кроме того, здесь ведутся научные исследования и экологический мониторинг, проводятся мероприятия широкой природоохранной пропаганды, экологического просвещения населения и содействия в подготовке кадров природоохранного и научного профиля. В заповеднике преобладают ландшафты восточно-сибирской тайги и монгольских степей. Здесь много озер и горных рек с чистейшей водой. Флора заповедника насчитывает 845 видов высших растений, более 50 из которых занесено в Красную книгу Бурятии, 12 – в Красную книгу России. Гордость растительного царства Байкальского заповедника – голубая ель. Но, к сожалению, это удивительное и редкое растение уже находится под угрозой вымирания. Численность ее непрерывно сокращается. Животный мир заповедника горно-таежный. Территория заповедника служит резерватом и очагом расселения соболя. Здесь можно встретить также рысь, росомаху, выдру, оленей, изюбря, косулей, лосей… Но, конечно же, «король» Байкальского заповедника – медведь – хозяин здешних мест. При заповеднике имеется Музей Природы, а по территории заповедника проходит несколько туристских маршрутов, позволяющих всем желающим насладиться красотой этого уникального места.

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