В отделе по конвоированию УФСИН состоялся «витаминный день»

Женсоветом отдела по конвоированию УФСИН России по Мурманской области была организована «Неделя здоровья», в течение которой сотрудники подразделения почерпнули много полезного для понимания здорового образа жизни.

Традиционное осеннее мероприятие проводится с личным составом отдела уже пятый год подряд. Актив женсовета стремится всякий раз сделать программу насыщенной и интересной. На этот раз интерес у сотрудников отдела вызвала тематическая беседа «Травы лечат», особенно в части лекарственных растений Кольского полуострова, которые попадаются нам на глаза буквально ежедневно.

Силами сотрудников также была оформлена стенгазета «Здоровое питание - кладезь витаминов», в которой сообщалось про пользу прогулок на свежем воздухе, пользе витаминов, и другие любопытные сведения о здоровом образе жизни. А вовремя спортивного дня сотрудники смогли посоревноваться в игровые виды спорта - теннис, волейбол, и другие.

Завершилась Неделя здоровья «витаминным днём», в котором соединились теория и практика. В этот день все сотрудники собрались в обеденный перерыв и на десерт получили возможность отведать множество разнообразных фруктов.

По словам председателя женсовета отдела по конвоированию УФСИН Аллы Юрченко, подобные мероприятия в лёгкой доступной форме напоминают сотрудникам о важности заботы о своём здоровье, его сохранении и всяческом укреплении.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области