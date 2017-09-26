В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 сентября.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

11.00 – 17.00 пр. Кольский, 165, 167, 169, 171, 173

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

С 09.00 25.09.2017 г. до 16.00 27.09.2017 г., пр. Кольский, 61, 67, 69, 102

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

09.30 – 16.00 ул. Радищева, 18, 19, 22

ул. Адмирала Лобова, 32/13

ул. Героев Рыбачьего, 26

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска