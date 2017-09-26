Бильярдисты Заполярья готовятся к Чемпионату России

Андрей Зайцев.

Генеральная репетиция - открытое первенство в областном центре. 30 лучших спортсменов выявляли победителей. В последние годы северяне не достигали больших высот на уровне страны, стремиться есть к чему. В программе соревнования - классическая пирамида. Любители и профессионалы области сегодня говорят о том, что возможностей для самосовершенствования в этом виде спорта хватает. И однажды загнав шар в лузу становишься поклонником бильярда навсегда.

Заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий: "Бильярд такая демократичная игра, ею можно заниматься всю жизнь. Так как я играю с детства, в Мурманске, можно сказать на моих глазах происходило развитие этого спорта. Я могу отметить, что очень приятно сейчас бильярдистам, потому что есть клубы на все вкусы, что называется".