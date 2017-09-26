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26.09.2017 08:50

Правила хранения и заморозки продукции, соблюдение принципа товарного соседства. "Народный контроль" проверил магазин одной из торговых сетей Мурманска

Анастасия Русинова.

"Народный контроль" проверил магазин одной из торговых сетей Мурманска. Адрес выбран по многочисленным жалобам покупателей. Правила хранения и заморозки продукции, соблюдение принципа товарного соседства, срок годности - в центре внимания общественников. Оказалось, что на прилавках много просроченных продуктов - молоко, яйца и хлеб. Большие претензии у проверяющих к соблюдению пожарной безопасности. Первый вывод контролеров - плохая организация работы всего магазина. Все выявленные нарушения - в письменном виде - поступят к руководству торговой точки. Работа над ошибками - обязательна.
Заместитель председателя комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Мурманской областной Думы, член региональной мониторинговой группы проекта " Честная цена" Юрий Шадрин: "А уж такие мелочи, на которые мы в других магазинах обращаем внимание, вроде того, что должны быть такие бирочки, и мелочи не мелочи - пожарная безопасность. По этим направлениям вообще нужно работать с нуля. Поэтому если бы можно было поставить оценку по пятибальной системе - тройка с минусом. Обязательно придем сюда еще".
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