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26.09.2017 08:42

"Неделя перемен" в столице Заполярья. Гимназия №3 стала одним из участников общероссийского проекта

Анастасия Русинова.

"Неделя перемен" в Мурманске. Гимназия №3 стала одним из участников общероссийского проекта, который запустил немецкий культурный центр "Гёте-институт" в Санкт-Петербурге. В этом году он проходит в 8 городах России. В течение пяти дней ребята - вместе с педагогами и социальными тренерами меняли - в лучшую сторону - свою школу, себя и свои отношения со сверстниками. Работа шла по 4 направлениям. Одни занимались дизайном, другие танцевали. А участники форум-театра
Куратор проекта "Неделя перемен" (г. Санкт-Петербург) Юлия Поцелуева: "И главное - чтобы инициатива шла от самих ребят. И здесь - в мурманской гимназии - мне кажется это получилось на 100 %, потому что ребята очень сильно включились, они были очень мотивированы, и все идеи шли от них, они сами искали краски, сами добывали материалы".
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