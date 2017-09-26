Мурманская область присоединится к федеральной акции "Всероссийский день приёма родителей"

Владимир Костров.

Мероприятие пройдёт 2 октября на базе региональной общественной приемной партии "Единая Россия". Записаться на встречу со специалистами или задать свой вопрос можно заранее. Задача - оценить качество дошкольного образования, выявить системные проблемы, разработать тактику и стратегию их решения. Родители малышей смогут получить необходимые консультации и квалифицированную правовую помощь.

Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Юрий Шадрин: "В частности: возможность смены детского сада в связи с переездом, насколько у нас в детских садах соблюдаются нормативы и ГОСТы, которые периодически меняются. Поэтому в 13 часов мы приглашаем всех желающих задать вопросы, ожидаем в нашей региональной общественной приёмной"...