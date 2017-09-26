Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
26.09.2017 08:30

Областной бюджет готов помочь рыбохозяйственным предприятиям с возмещением части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемых для создания береговых объектов переработки

Анастасия Ярославская.

Предельный размер субсидии для одного получателя - 2,5 млн. рублей - это позволяет полностью просубсидировать кредитный портфель объемом свыше 30 млн. Предполагается, что данная мера вызовет интерес у потенциальных инвесторов прежде всего в Терском и Кандалакшском районах.
Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Без активной работы муниципалитетов с этой мерой поддержки она работать эффективно не будет. Мы меру поддержки разработали, теперь нам надо понять - какая будет реакция бизнес-сообщества и как муниципалитеты смогут воспользоваться этой мерой поддержки для того, чтобы активизировать, в том числе такой вид деятельности на своих территориях".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.57
Евро = 68.56
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.