Областной бюджет готов помочь рыбохозяйственным предприятиям с возмещением части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемых для создания береговых объектов переработки

Анастасия Ярославская.

Предельный размер субсидии для одного получателя - 2,5 млн. рублей - это позволяет полностью просубсидировать кредитный портфель объемом свыше 30 млн. Предполагается, что данная мера вызовет интерес у потенциальных инвесторов прежде всего в Терском и Кандалакшском районах.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Без активной работы муниципалитетов с этой мерой поддержки она работать эффективно не будет. Мы меру поддержки разработали, теперь нам надо понять - какая будет реакция бизнес-сообщества и как муниципалитеты смогут воспользоваться этой мерой поддержки для того, чтобы активизировать, в том числе такой вид деятельности на своих территориях".