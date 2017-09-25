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25.09.2017 18:15

Губернатор Марина Ковтун поздравила известного полярного исследователя Артура Чилингарова с днём рождения

Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун поздравила президента межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников», депутата Государственной думы, Героя Советского Союза и Российской Федерации Артура Чилингарова с днём рождения.

«Легендарный путешественник, смелый исследователь и авторитетный ученый-океанолог с мировым именем, Вы посвятили свою жизнь изучению полярных регионов планеты. Вы умеете добиваться поставленных целей, сочетая научную работу с политической и общественной», – говорится в поздравительной телеграмме.

Губернатор Марина Ковтун особо отметила активную гражданскую позицию прославленного исследователя Арктики, душевную молодость и человеческую надёжность, которые вызывают заслуженное уважение и восхищение.

«От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, долголетия, а Вашему дому – мира и добра!» – сказала Марина Ковтун.

/ Управление по взаимодействию со СМИ /
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