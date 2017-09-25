На Северном флоте прошли учения по высадке морского десанта на не оборудованное побережье

Владимир Костров.

Были задействованы десантный корабль "Кондопога" и вертолёты КА-27.Чтобы захватить плацдарм на острове Котельный, мотострелкам пришлось по легенде вступить в бой. Продвижение десантников обеспечивали БТРы и вездеходы. Их также поддерживали штурмовые группы морской пехоты с БПК "Североморск". Личный состав успешно выполнил боевые стрельбы.

Операция была одним из эпизодов плановых учений, которые Северный флот завершил в акватории арктических морей. Было задействовано около 50 боевых кораблей, включая флагман Северного флота "Петр Великий" и атомный подводный крейсер "Дмитрий Донской".







