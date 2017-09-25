Капсула времени, парад колясок и фестиваль воздушных змеев. Мончегорск отметил 80-летний юбилей

Илья Комлев.

80 лет за полчаса. Празднование началось с театрализованного представления у памятника "Покорителям Мончетундры". Исследования геологов, закладка города, война и комсомольские стройки - основные вехи развития Мончегорска и неразрывно связанного с ним металлургического комбината. По завершению - передача эстафеты будущим поколениям, закладка "капсулы времени".

Помощник генерального директора Кольской ГМК, депутат Мурманской областной Думы Максим Иванов: "В прошлом году "Североникель" стал самым большим рафинировочным заводом в мире. Это говорит о том, что у города огромное будущее. Комбинат растет. Комбинат успешно модернизируется. Реализуется целый ряд масштабных стратегических инвестиционных проектов, которых десятилетия не было на комбинате".

Военный оркестр, автомобилисты, колонны предприятий города и парад детских колясок. В праздничном шествии по главному проспекту приняли участие побратимы - гости из Норвегии.

Глава г. Сортланд (Норвегия) Тове Метте Бьеркто: "Для нас очень важно встречаться. У нас много совместных проектов в сферах культуры, спорта. Думаю, и в области охраны окружающей среды мы можем кое-что сделать. Когда глава Мончегорска был последний раз у нас в Сортланде, его очень заинтересовал наш опыт переработки бытовых отходов".

В этом году празднование юбилея провели в необычном формате. Городские власти и "Норникель" решили дать простор общественной инициативе. Интересных предложений оказалось много. В результате торжества продолжались целый месяц.

Глава г. Мончегорск Дмитрий Староверов: "Мне очень понравился Фестиваль ухи. Потому что у меня была редкая возможность попробовать все. Мне очень нравятся квесты, которые проводили - пешеходный, вело, автомобильный. Нравятся еще и потому, что я видел горящие глаза участников".

Торжественную часть на площади открыли чествованием победителей конкурса "Общественное признание". Его лауреатов определяли предельно демократично - с помощью открытого голосования.

Победитель конкурса "Общественное признание" в номинации "Чтение - семейное дело" Ольга Бань: "Кто предложил нашу фамилию, мы до сих пор не знаем. Для нас это было полной неожиданностью, потому что как работник библиотеки скажу - читающих семей много".

Победитель конкурса "Общественное признание" в номинации "Где хорошее дело - там и мы" Сергей Костриков: "Возле своего дома сделали хороший, красивый, можно сказать, даже сад. Где произрастает много кустарников цветущих, цветов".

Попробовать научиться ладить с ветром предложили мончегорцам организаторы Фестиваля воздушных змеев. Кто-то поднимал ярких птиц полагаясь на скорость, кто-то - на мастерство. И каждый мог оставить пожелание городу, привет друзьям или просто свое имя на самом большом змее.

Волонтеры Алина Тафинцева и Александра Епихова: "Всем нравится. Много людей пришло. Мы решили поддержать, помочь".

Подняться в воздух гиганту в этот день, увы, было не суждено. Ветер оказался слабоват. Зато золотая осень радовала теплой погодой. Финальной точкой праздника стал концерт столичных звезд. Открыли его Денис Гладкий и Александр Новиков из группы "Интонация".







