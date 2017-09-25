В молодежных центрах заполярной столицы в разгаре подготовка ко Дню города

Алексей Котович.

В центре креативного развития, что на Шабалина-39 ребята, разбившись на группы, работают над оригинальными проектами. Цель, впрочем, у всех одна - каждая из площадок праздника, будь-то сцена, спортивный уголок или творческий конкурс, должна быть интересной горожанам всех возрастов.

Специалист по работе с молодежью Максим Хижняков: "Одна из площадок - это будет создание открытки собственными руками. То есть, открытка будет посвящена Дню города - на ней будет изображен город. Ее можно будет как сувенир оставить. Хорошая память о Дне города. Чтобы получить основу для открытки, можно будет пройти площадки наших других центров, потом собрать на нашей площадке. Будет мастер-класс по созданию этой открытки и ее можно будет получить".

В областном центре 12 молодежных центров - каждый старается не ударить в грязь лицом. Концертная программа, интерактивная площадка, второй фестиваль зонтов.

Начальник отдела по делам молодежи комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации г. Мурманска Юлия Синякова: "Все их предложения я сейчас вам не буду озвучивать, потому что хотелось бы сохранить какую-то интригу, но сейчас ведется очень активная работа по подготовке Дня города и, в общем-то, поверьте — вас ждет что-то грандиозное. Мы приглашаем мурманчан 7 октября в сквер на улице Ленинградской. Для того, чтобы в праздничной обстановке содержательно провести время с родными и близкими".







