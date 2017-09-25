В правительстве Мурманской области состоялось очередное оперативное совещание

Анастасия Ярославская.

На оперативном совещании в региональном правительстве сегодня "сверяли часы" - как выполняется программа капремонта многоквартирных домов, что успевают, а что нет до зимы. Но прежде обсудили "горячие" вопросы - аварии на теплосетях в Заозерске и ситуацию с подтоплением автоподъезда к Ковде.

Не прошло и недели со старта отопительного сезона и с разницей в несколько дней дважды прорвало в Заозерске. В зону отключений 20 сентября попали 13 домов. А сейчас без тепла и горячей воды - 4. Причина - аварии на ветках, к одной из которых, по информации муниципалитета, самовольно подключились военные. К ним сейчас больше всего вопросов - мало того, что сети передали в крайне неудовлетворительном состоянии (износ свыше 80%), по имущественному комплексу нет до сих пор всех документов.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Есть шанс, что это будет продолжаться постоянно. Вряд ли мы сможем кардинально изменить ситуацию, будем, видимо, рассчитывать на то, чтобы вовремя реагировать. Т. е. достаточное количество материалов, достаточное количество специалистов и правильная реакция, чтобы не возникало каких-то непонятных сообщений, подозрений, которые потом не подтверждаются".

Ковда все еще отрезана от "большой земли". Холостые сбросы воды энергетики обещают прекратить в начале октября. Проезд закрыт, дороги нет, переправу размыло. Но, несмотря на предложения, покидать дома отказался каждый второй из 76 жителей. Жалоб нет, как нет и вопросов с доставкой воды, продуктов, медикаментов - ситуация не чрезвычайна, готовились к ней загодя. Сейчас в параллели решают, что дальше - с застарелой проблемой планируют разобраться в следующем году. Но прежде нужно определиться с техникой.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин : "Экспертным путем мы сделали вывод, что строительство мостового перехода нецелесообразно, потому что пролетное сооружение достаточно протяженное - свыше 100 метров, и цена его достаточно высока".

Капремонты многоквартирных домов - сверка часов - зима близко. В сводном краткосрочном плане - 463 объекта, по факту к концу года сдадут половину.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Мы из года в год постоянно слышим - сотни домов, которые планируется отремонтировать, а фактически потом на пальцах пересчитать можно, что отремонтировано, потому что еще и вопросы к качеству".

На местах аргументируют - проблема с конкурсами. Из-за отмены электронных аукционов из графика временно выпали 147 домов - теперь, возможно, придется пойти на увеличение предельной стоимости работ, но это задача уже госэкспертизы. В октябре - старт новых торгов. Все договоры с подрядчиками должны быть оформлены до конца года.







