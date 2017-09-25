Минэнерго Мурманской области совместно с администрацией Заозерска необходимо выработать комплекс мер, который позволит пройти отопительный период в полной готовности к внештатным ситуациям

Анастасия Ярославская.

На оперативном совещании в региональном правительстве сегодня "сверяли часы" - как выполняется программа капремонта многоквартирных домов, что успевают, а что нет до зимы. Но прежде обсудили "горячие" вопросы - аварии на теплосетях в Заозерске и ситуацию с подтоплением автоподъезда к Ковде.

Не прошло и недели со старта отопительного сезона и с разницей в несколько дней дважды прорвало в Заозерске. В зону отключения от тепла и горячей воды из-за первой аварии попали 13 домов. А сейчас без тепла и горячей воды - 4. Причина - прорывы на ветках, к одной из которых, по информации муниципалитета, самовольно подключились военные. К ним сейчас больше всего вопросов - мало того, что сети передали в крайне неудовлетворительном состоянии - износ свыше 80%, по имущественному комплексу нет до сих пор всех документов.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Есть шанс, что это будет продолжаться постоянно. Вряд ли мы сможем кардинально изменить ситуацию, будем, видимо, рассчитывать на то, чтобы вовремя реагировать. Т. е. достаточное количество материалов, достаточное количество специалистов и правильная реакция, чтобы не возникало каких-то непонятных сообщений, подозрений, которые потом не подтверждаются".

Ковда все еще отрезана от "большой земли". Холостые сбросы воды энергетики обещают прекратить в начале октября. Проезд закрыт, дороги нет, переправу размыло. Но, несмотря на предложения, покидать дома отказался каждый второй из 76 жителей. Жалоб нет, как нет и вопросов с доставкой воды, продуктов, медикаментов - ситуация не чрезвычайна, к ней готовились загодя. И сейчас в параллели решают, что дальше - с застарелой проблемой планируют разобраться в следующем году. С техникой, правда, пока не определились.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин : "Экспертным путем мы сделали вывод, что строительство мостового перехода нецелесообразно, потому что пролетное сооружение достаточно протяженное - свыше 100 метров, и цена его достаточно высока. Будем ставить перед проектировщиками иные возможные варианты - не для того, чтобы сохранять бесперебойное движение в случаях сброса воды, а чтобы не заниматься его восстановлением".







