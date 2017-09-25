Мурманский областной краеведческий музей приглашает на выставку «Василий Теркин»

26 сентября в 17.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, II этаж) состоится открытие выставки «Василий Теркин». Она посвящена 75-летию публикации первых глав одноименной поэмы Александра Твардовского на страницах фронтовой газеты «Красноармейская правда».



Поэма «Василий Теркин» стала национальным эпосом, а ее главный герой – выразителем народного духа, символом победы в Великой Отечественной войне.



Посетители увидят публикации глав знаменитой поэмы на страницах журналов «Крокодил», «Костер», «Красноармеец» и газеты «На страже Родины». В экспозиции будут представлены открытки, первые издания книг, посвященных Василию Теркину. Комплекс музейных предметов отображает несколько периодов: появление Васи Теркина в период советско-финляндской войны 1939-1940 гг., межвоенное время 1940-1941 гг., появление героя на Ленинградском фронте в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., период 1946-2017 гг. Выставка будет дополнена скульптурой «Василий Теркин» и фронтовыми принадлежностями бойца из фондов Мурманского областного краеведческого музея.



Экспонаты предоставлены директором историко-литературного музея «Вася Теркин» Вячеславом Кокиным (Санкт-Петербург).



Выставка будет работать до 31 октября.



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /