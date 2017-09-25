В Мурманске состоялось совещание по организации электроснабжения потребителей проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла"

Юлия Палеева.

Участники совещания детально обсудили строительство объектов электроэнергетического комплекса и обеспечение технологического присоединения к электросетям объектов МТУ.

Открывая заседание, глава региона напомнила, что для обеспечения энергией новых объектов и повышения надежности энергоснабжения уже существующих потребителей принято решение о строительстве подстанции 330 киловольт "Мурманская". В инвестпрограмму ПАО "Федеральной сетевой компании ЕЭС" включен соответствующий проект со сроком реализации до 2019 года. Мероприятия запланированы и со стороны ПАО "МРСК Северо-Запада".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Что касается судьбы самого проекта МТУ, то она остаётся неизменной. Как вы знаете, 21 апреля в ходе визита в Мурманскую область председатель правительства России Дмитрий Анатольевич Медведев отметил стратегический характер проекта и дал поручение обеспечить его завершение до 2020 года. Соответственно, вся инфраструктура, в том числе, энергетическая и железнодорожная, должна быть сформирована к концу 2019 года".

На совещании под председательством президента Владимира Путина этот вопрос рассматривался в августе. По его итогам глава государства поручил правительству принять исчерпывающие меры по реализации проекта Мурманского транспортного узла в установленные сроки, уточнив финансово-экономическую модель проекта, перечень включённых в него объектов, состав и обязательства участников.





