Энергетическая инфраструктура для потребителей проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» должна быть сформирована своевременно – губернатор Марина Ковтун

Накануне заседания президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики губернатор Марина Ковтун в Мурманске провела совещание по организации электроснабжения потребителей проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Участники совещания детально обсудили строительство объектов электроэнергетического комплекса и обеспечение технологического присоединения к электросетям объектов МТУ.



Открывая заседание, глава региона напомнила, что для обеспечения энергией новых объектов и повышения надежности энергоснабжения уже существующих потребителей принято решение о строительстве подстанции 330 киловольт «Мурманская». В инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС» включен соответствующий инвестпроект со сроком реализации до 2019 года. Соответствующие мероприятия также запланированы к реализации и со стороны ПАО «МРСК Северо-Запада».



«Что касается судьбы самого проекта МТУ, то она остаётся неизменной. Как вы знаете, 21 апреля в ходе визита в Мурманскую область Председатель Правительства России Дмитрий Анатольевич Медведев отметил стратегический характер проекта и дал поручение обеспечить его завершение до 2020 года. Соответственно вся инфраструктура, в том числе энергетическая и железнодорожная, должна быть сформирована к концу 2019 года», – сказала Марина Ковтун.



Этот вопрос также рассматривался 16 августа на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России под председательством Президента Владимира Путина. По его итогам Президент поручил Правительству принять исчерпывающие меры по реализации проекта МТУ в установленные сроки, уточнив финансово-экономическую модель проекта, перечень включённых в него объектов, состав и обязательства участников.



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