В сквере на улице Зое Космодемьянской появится стела первой женщине - Герою Советского Союза. Установка барельефа запланирована на следующий год

Андрей Зайцев.

К 22 июня следующего года в областном центре должна появиться стела Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. Такие планы были озвучены сегодня во время выездной встречи руководства города с авторами проекта. Памятник украсит сквер, расположенный на улице носящей имя первой женщины, удостоенной высшей награды страны в годы Великой Отечественной войны. Изначально рассматривалось предложение установить памятный барельеф на стене ДК "Первомайский". Но позже от этой идеи отказались.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Последние, наверное, 2 года мы очень внимательно смотрим на те памятные знаки, которые у нас есть в городе. И многие заменяем мемориальные доски. Эта работа идёт, очень внимательно у нас. В том числе решение по улице Зои Космодемьянской, оно в контексте этой работы".

Зоя Космодемьянская - красноармеец диверсионно-разведовательной группы, которая была схвачена фашистами при выполнении задания. Её пытали и казнили через повешение в ноябре 41-го. Ей было 18 лет. Новый памятный знак планируют выполнить в граните и бронзе. Улица в Мурманске получила её героя войны в 55-м году.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Прошло столько времени, по непонятным причинам имя первого Героя-женщины в Годы Великой Отечественной войны не было увековечено. И вот группа депутатов Совета депутатов выступила с инициативой установить памятный знак в честь Зои Анатольевны Космодемьянской".