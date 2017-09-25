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25.09.2017 14:20

Гаджиево отметил 60-летний юбилей

Владимир Костров.

Город Гаджиево отметил юбилей. 60 лет назад началась летопись столицы подводных сил Северного флота. Гарнизон неоднократно менял название: Ягельная Губа, Мурманск-130, Скалистый. Неизменной оставалась суть, Гаджиево - это база стратегических атомных ракетоносцев и арктический форпост. За эти годы город, названный именем героя Советского Союза, стал родным домом для тысяч семей моряков подводников.
Вице-адмирал, начальник штаба Северного флота Александр Моисеев: "Конечно же, история города связана с силами флота. Но история, это - история людей, подводников и всех военнослужащих, кто обеспечивал главные силы, всех тех, кто строил этот город, кто жил здесь, всех, кого судьба связала с ним".
На приуроченном к празднику торжественном собрании в первых рядах - ветераны и старожилы. На сцене -творческие номера от самодеятельных коллективов. Особое место в программе - вручение наград и благодарственных писем землякам, внесшим большой вклад в социально-экономическое развитие Гаджиево. В адрес города и всех его жителей звучат тёплые слова и поздравления. Неоднократно подчёркивается: город живёт, улучшает инфраструктуру, становится более комфортным, с оптимизмом смотрит в будущее.
Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Сегодня Гаджиево - не только стратегическая база Северного флота, но и комфортный город, где создаются все условия для успешной службы и достойной жизни. И в этом, безусловно, ваша заслуга, дорогие земляки".
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