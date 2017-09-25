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25.09.2017 13:40

Многоплановое развитие техники на протяжение нескольких веков. В Мурманске открылась выставка "Радость постижения бытия"

Анастасия Русинова.

"Радость постижения бытия". Выставка с таким названием открылась в Мурманском областном художественном музее. 50 произведений западноевропейских мастеров XVII - XIXвеков — гравюры, созданные в Нидерландах, Германии, Италии, Франции, Англии и Испании. Все работы из собрания - московского коллекционера Владимира Беликова.
Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Партнерские отношения уже достигли такого уровня, когда количество работ, предоставляемых частным коллекционером, позволило организовать 2 выставки.И вот сегодня открывается в художественном музее, другая - в музее города Североморска".
Гравюра - тонкая, виртуозная работа мастера. На выставке можно проследить многоплановое развитие этой техники на протяжение нескольких веков. "Радость постижения бытия" приурочена к десятилетию детства в России. Семья, игры и развлечения - темы, которые объединяют все работы. Ценности, которые неизменны во все времена.
Директор Мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова: "Мальчишки, как 20 века, Советского Союза, так и мальчишки Германии, Англии сделаны из пружинок, картинок, стекляшек и промокашек. Девчонки, которые здесь тоже есть - хотя их образы представлены и пастушками и принцессами. - Но, тем не менее, все равно из чего же сделаны девчонки? - Из платочков, клубочков, загадок и мармеладок. Потому что такой мир был и в XVI веке и такой мир есть".


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