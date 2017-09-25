Новый консул в Мурманском отделении Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге- Сари Кантола

В Мурманское отделение Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге был назначен новый консул. Сари Кантола приступила к обязанностям в августе этого года. Ранее она работала в Генеральном консульстве в Санкт-Петербурге, а также в Министерстве иностранных дел Финляндии, выполняя различные задачи.

- Это естественно, что вначале нужно ознакомиться со многими вопросами и благодаря коллегам этот процесс прошёл очень спокойно, говорит Сари Кантола.

Сари Кантола родом из провинции Похьйос-Похьянмаа. Она любит крепкий кофе и путешествия. Особенно ей запомнилась поездка в 2010 году на Северный Полюс, где она была с визитом в русском лагере дрейфующей станции на Барнео.

В Мурманске Кантола была и раньше: в мае 2014 года, июне 2017- на открытии нового здания консульства Финляндии в Мурманске.

- В новых помещениях, здесь на Заводской улице приятно продолжить прекрасную работу своих предшественников, рассказывает Кантола.

В этом году Финляндия празднует свой 100-летний юбилей независимости, и в Мурманске будут проводиться различные праздничные мероприятия "Suomi100" (Финляндия-100 лет). Традиционный фестиваль "Финское кино" будет организован в 18-ый раз в ноябре-декабре этого года в Мурманске. Также Финский клуб собирается в здании консульства Финляндии в Мурманске раз в месяц. Делегация из Финляндии примет участие в Мурманской международной деловой неделе в ноябре этого года.

Предшественником Сари Кантола на этой должности была Пиркко Мякикоккила, которая вернулась из Мурманска в Хельсинки для работы в Министерстве иностранных дел Финляндии летом 2017 года

Фото: Александр Степаненко



Помощник консула по СМИ и культуре Сари Пёюхёнен