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25.09.2017 13:15

В Никеле сотрудники Росгвардии оказали содействие полиции в задержании подозреваемого в краже

В минувшую пятницу сотрудникам Отдела вневедомственной охраны по Печенгскому району, находящимся на маршруте патрулирования в пгт. Никель, поступило указание дежурного проследовать на ул. Бредова для оказания содействия сотрудникам полиции в задержании гражданина, подозреваемого в совершении кражи.
Как установили полицейские, гражданин 1987 года рождения, находясь в гостях у своей знакомой, путем свободного доступа похитил принадлежащие ей ноутбук и телефон.
Подозреваемый был задержан по месту жительства, мужчина попытался оказать сопротивление сотрудникам Росгвардии, но после применения в отношении него спецсредств, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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