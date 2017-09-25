В Никеле сотрудники Росгвардии оказали содействие полиции в задержании подозреваемого в краже

В минувшую пятницу сотрудникам Отдела вневедомственной охраны по Печенгскому району, находящимся на маршруте патрулирования в пгт. Никель, поступило указание дежурного проследовать на ул. Бредова для оказания содействия сотрудникам полиции в задержании гражданина, подозреваемого в совершении кражи.

Как установили полицейские, гражданин 1987 года рождения, находясь в гостях у своей знакомой, путем свободного доступа похитил принадлежащие ей ноутбук и телефон.

Подозреваемый был задержан по месту жительства, мужчина попытался оказать сопротивление сотрудникам Росгвардии, но после применения в отношении него спецсредств, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.