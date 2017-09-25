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25.09.2017 18:10

О пенсионных накоплениях: кто может быть страховщиком?

Граждане, у которых формируются средства пенсионных накоплений, вправе передавать эти средства организации-страховщику для инвестирования на финансовом рынке. Такой организацией может быть Пенсионный фонд РФ (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

ПФР инвестирует пенсионные накопления через государственную управляющую компанию Внешэкономбанк и частные управляющие компании, с которыми заключен договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений. Если пенсионные накопления гражданина находятся в ПФР, то он может выбрать одну из таких управляющих компаний.

Не зависимо от выбранной управляющей компании (частной или государственной) страховщиком остается ПФР. Смена страховщика происходит только при переводе средств пенсионных накоплений из ПФР в НПФ, а также при переходе между НПФ.

Пользоваться правом на смену страховщика можно ежегодно. Существует два способа перехода от одного страховщика к другому: в следующем году («досрочный» переход) или через 5 лет путем подачи заявления о переходе.

Следует помнить, что смена страховщика чаще одного раза в 5 лет может повлечь потерю инвестиционного дохода, а в случае отрицательного результата инвестирования – уменьшение средств пенсионных накоплений на сумму инвестиционного убытка. Исключение составляют застрахованные лица, подавшие заявление о досрочном переходе в год пятилетней фиксации средств пенсионных накоплений текущим страховщиком. Например, в 2017 году подать заявление о «досрочном» переходе могут те граждане, чьи пенсионные накопления начали формироваться с 2013 года.

Посмотреть вариант пенсионного обеспечения, а также страховщика, у которого находятся пенсионные накопления можно в «Личном кабинете гражданина» на сайте www.pfrf.ru или на Едином портале госуслуг – www.gosuslugi.ru


Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области
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