22 сентября в Мурманском областном драматическом театре открылся 79 театральный сезон

С приветственным словом перед зрителями выступили директор театра Т.И. Вешнякова, заместитель губернатора И.О. Погребняк, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области С.Б.Ершов, А.М. Гудин, председатель Мурманского регионального отделения Союза театральных деятелей России. Они поздравили мурманчан и гостей города с важным театральным событием, поблагодарили артистов за их творческий труд и пожелали дальнейших профессиональных успехов.

Открылся 79-й театральный сезон спектаклем «…Будем жить как боги?..» , который в апреле 2017 года поставил заслуженный деятель искусств РФ С.Н.Абдиев по пьесе Юрия Полякова. Этот спектакль стал одной из главных премьер прошлого сезона. Именно он закрыл 78-й и открыл 79-й театральный сезон.

По словам директора театра Т.И Вешняковой, коллективу театра в новом сезоне предстоит такая же непростая, как и в прошлом сезоне, но очень интересная и активная работа.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области



Государственное областное автономное учреждение культуры

«Мурманский областной драматический театр»