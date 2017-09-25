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25.09.2017 17:30

Мурманчанин осужден за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности

Прокуратурой Первомайского административного округа г.Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Геннадия Т.,1964 г.р.

Приговором мирового судьи судебного участка №5, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка №1 Первомайского судебного района г.Мурманска, подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
В судебном заседании установлено, что обвиняемый 17 июля 2016 года в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по ул.Фрунзе в г. Мурманске, причинил по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшей.
В судебном заседании мужчина вину признал полностью.
При изучении личности подсудимого установлено, что он ранее не судим, имеет среднее специальное образование, не работает.
Суд, учтя все обстоятельства совершенного преступления, его тяжесть, личность подсудимого, в соответствии с позицией государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 250 часов обязательных работ.
Кроме того, судом удовлетворен заявленный в пользу Мурманского Территориального фонда обязательного медицинского страхования гражданский иск на сумму 131 899 рублей 69 копеек.
Приговор не вступил в законную силу.

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