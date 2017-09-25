В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова откроется фотовыставка фотостудии «Имандра»

27 сентября в 18.30 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Мраморное фойе) пройдет открытие фотовыставки фотостудии «Имандра», посвященной 80-летию Мончегорска.

Опытные и начинающие фотолюбители, влюблённые в свой город, покажут гостям экспозиции 36 черно-белых и цветных фотографий, на которых изображены живописные городские пейзажи и уникальная северная природа.

В клуб «Имандра» входят фотографы-любители разных возрастов и разных профессий. Многие фотоработы участников были удостоены высоких наград на всероссийских и международных конкурсах.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области