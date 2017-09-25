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25.09.2017 16:30

Сотрудники областного управления МВД России приняли участие в работе регионального форума по профилактике негативных проявлений в молодежной среде

В минувшие выходные в Кандалакше на базе детско-юношеского центра «Ровесник» прошел Мурманский региональный форум «Общественно-государственное партнерство в системе профилактики негативных проявлений в молодежной среде «Все зависит от тебя». Мероприятие проводилось по инициативе кандалакшской молодежной общественной организации «Новое поколение» при поддержке Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. В работе форума приняли участие начальник отдела информации и общественных связей Марина Шихова и оперуполномоченный Центра по противодействию экстремизму областного управления МВД России Николай Чумаков.

Представители полиции в ходе брифинга ответили на вопросы волонтеров – ребят из нескольких городов Заполярья, которые специально приехали в Кандалакшу для участия в форуме. Молодых людей интересовала ответственность за пропаганду экстремизма и терроризма, меры, которые принимают сотрудники правоохранительных органов в целях предупреждения негативных проявлений среди молодежи.

Николай Чумаков, рассказывая об опасности экстремистских идей, подчеркнул, что в основном распространение запрещенного контента сегодня происходит в сети Интернет, прежде всего в социальных сетях. Молодые люди, делая репосты аудио- и видеофайлов, зачастую не знают о том, что эти материалы запрещены к публичной демонстрации, так как признаны экстремистскими. Полицейский напомнил, что незнание закона не освобождает от ответственности, и размещение на своей странице запрещенной информации может повлечь административное, а в некоторых случаях даже уголовное наказание.

Чтобы молодежь Заполярья понимала, что такое экстремизм и терроризм и чем они опасны для общества и государства, в Мурманской области уже второй год проводится ролевая игра «Антитеррор». В ходе игры молодые люди, проходя через смоделированные ситуации, учатся различать экстремистские тексты и картинки, обучаются правильным действиям при обнаружении подозрительных предметов или людей. Опыт реализации игры признан успешным, поэтому в 2017 году он был распространен на муниципальные образования региона.

После брифинга представители полиции провели муниципальный этап игры «Антитеррор-2017». В игре приняли участие пять команд волонтеров по шесть человек. Помощь в организации и проведении игры оказали ребята, входящие в молодежную организацию «Волонтеры Кандалакши».

По итогам игры три команды – «112», «Сопумбы» и «Нон-стоп» – набрали одинаковое количество баллов. Организаторам пришлось выбирать победителя игры путем блиц-опроса представителей команд по теме антитеррора. Команда «112» из Мурманска лучше всех справилась с дополнительным этапом и вышла в региональный этап игры, который состоится в октябре-ноябре текущего года в областном центре.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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