Организации и муниципальные образования Мурманской области приглашаются к участию во всероссийском конкурсе «Успех и безопасность»

Организации всех форм собственности и муниципальные образования Мурманской области приглашаются к участию во всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность – 2017/2018».

Организатор конкурса – Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Оператором конкурса выступает Межрегиональная ассоциация содействия обеспечению безопасных условий труда «Эталон».

Конкурс проводится по различным номинациям среди организаций производственной сферы с численностью работников более 500 человек и до 500 человек; среди организаций непроизводственной сферы; среди организаций в сфере образования и в сфере здравоохранения; среди организаций малого предпринимательства.

Кроме того, предусмотрены номинации «Лучшее муниципальное образование в области охраны труда» и «Лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда».

Конкурс проходит заочно на основании общедоступных данных и сведений, представленных участниками. Определение победителей конкурса, утверждение рейтингов организаций, субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований осуществляется независимой конкурсной комиссией, сформированной Минтрудом России.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте ассоциации «Эталон» в соответствующем разделе, посвященном проведению конкурса «Успех и безопасность – 2017», заполнить электронные формы заявки на участие в конкурсе и сведения об организации.

Прием заявок на участие прекращается 9 марта 2018 года. Церемония награждения по итогам конкурса пройдет в рамках Всероссийской недели охраны труда в Сочи в апреле 2018 года.



С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте Комитета по труду и занятости населения Мурманской области в разделе «Труд и занятость / Трудовые отношения / конкурсы». Возможные вопросы, связанные с проведением конкурса, следует направлять в ассоциацию «Эталон» по электронной почте kot@aetalon.ru или по телефону (495) 4110998.

/ Комитет по труду и занятости населения Мурманской области /