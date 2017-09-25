Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
25.09.2017 15:50

«Безопасный город» - для безопасности граждан!

Современный город представляет собой сложную многоуровневую структуру. Для контроля работы всех городских систем, обеспечения безопасности каждого жителя и всех уязвимых точек городской инфраструктуры, получения и архивирования информации обо всех важных событиях и оперативного предоставления этой информации всем заинтересованным службам реализуется программа построения и развития комплекса «Безопасный город».

По замыслу концепции разработанной МЧС России, целью реализации программы является повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. Происходить это должно за счет улучшения координации деятельности сил и ответственных служб.
Напомним, что в стране уже внедряются системы экстренного реагирования «112», городского фото- и видеонаблюдения и другие программы безопасности. Все они, согласно концепции, должны быть интегрированы и использованы максимально эффективно. Другими словами, «Безопасный город» призван объединить существующие системы обеспечения безопасности.

Главное управление МЧС России по Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.65
Евро = 69.07
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.