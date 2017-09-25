Мурманские школьники станут участниками акции «Безопасный троллейбус»

27 сентября в 11.00 на остановке троллейбуса «Улица Гаджиева» стартует акция областной детско-юношеской библиотеки «Безопасный троллейбус», которая проводится библиотекой в рамках партнерского проекта с ОАО «Электротранспорт г. Мурманск» и Управлением ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

Ученики мурманской школы № 11 отправятся путешествовать по городу на именном троллейбусе «Областная детско-юношеская библиотека», который вышел в свой первый рейс 12 апреля 2016 года.

Библиотекари выступят в роли экскурсоводов и расскажут ребятам о городских достопримечательностях по ходу движения троллейбуса, а также поиграют с юными пассажирами в интересные познавательные игры, связанные с транспортом, проведут викторину и загадают загадки.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по городу Мурманску Инна Башмакова напомнит юным школьникам о правилах безопасного поведения на дорогах и познакомит их со знаками дорожного движения.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области