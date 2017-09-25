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25.09.2017 15:10

Мурманская областная детско-юношеская библиотека вновь посетит пациентов Мурманской детской городской клинической больницы

27 сентября в 10.30 в рамках реализации проекта «Читай и выздоравливай!» сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки проведут для детей и взрослых, лечащихся в стационаре Мурманской детской городской клинической больницы, театрализованные чтения книги Сакариаса Топелиуса «Сампо-Лопаренок».

Ребята совершат виртуальное путешествие по тундре, где живут саамы, и узнают о коренных северных народах, их традициях и обычаях. Дети встретятся с героями книги - Сампо-Лопаренком и злым великаном Хийси, выполнят их задания и поиграют. В конце мероприятия маленькие пациенты больницы смогут сфотографироваться на фоне сказочных декораций.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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