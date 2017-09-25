Прокуратурой г.Кандалакши в адрес управляющих организаций города внесены представления об устранении нарушений жилищного законодательства

Прокуратурой г.Кандалакши проведена проверка деятельности управляющих организаций Кандалакшского района.

Установлено, что в нарушение требований жилищного законодательства управляющие организации не проводили мероприятия по проверке состояния огнезащитной обработки деревянных конструктивных элементов многоквартирных домов, в том числе не осуществляли огнезащитную обработку (пропитку).

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем выполнении управляющими организациями требований законодательства по содержанию (обслуживанию) общедомового имущества и условий договора управления (обслуживания), заключенного с собственниками помещений.

По результатам проверки прокурором города в адрес управляющих компаний внесены представления.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение выявленных нарушений закона находится на контроле в прокуратуре города.



Прокуратура Мурманской области