Вердиктом коллегии присяжных заседателей за совершение умышленного убийства группой лиц по предварительному сговору признаны виновными и не заслуживающими снисхождения двое жителей поселка Ревда

Вердиктом коллегии присяжных заседателей за совершение умышленного убийства группой лиц по предварительному сговору гр-не Ж. и Б. признаны виновными и не заслуживающими снисхождения.

Преступление совершено в ночь с 04 на 05 марта 2014 года в пгт Ревда Ловозерского района Мурманской области.

Обвиняемые на почве личных неприязненных отношений, с целью лишения жизни потерпевшего заманили его в помещение гаража, расположенного в автогородке пгт Ревда, создав тем самым условия для совершения преступления незаметно от посторонних лиц, после чего, действуя согласованно, нанесли множественные удары в жизненно важные части тела потерпевшего, в том числе, в область головы, шеи, грудной клетки, от которых наступила его смерть.

С места совершения преступления злоумышленники скрылись, тело потерпевшего вывезли в лесной массив, уничтожили одежду со следами крови, мобильный телефон потерпевшего, следы крови на месте преступления, а также орудия совершения убийства.

Кроме того, Ж. признан виновным в совершении в декабре 2013 года в пгт Ревда тайного хищения чужого имущества, совершенного с незаконным проникновением в иное хранилище и причинением значительного ущерба гражданину на общую сумму более 70 тыс. рублей, который является для потерпевшей значительным.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано прокуратурой Мурманской области.

Обвинительный вердикт коллегии присяжных заседателей постановлен единодушно.

Прокуратура Мурманской области