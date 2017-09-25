VI Мурманская международная деловая неделя – ключевое деловое мероприятие арктического региона

Какие законодательные инициативы предлагаются сегодня для формирования государственной политики в Арктике? Как стимулировать развитие межрегиональных и международных связей для формирования новой промышленно-экономической платформы в Арктике? Каково значение международной компоненты в развитии Арктики, сотрудничества в рамках Баренцева/Евроарктического региона?

Эти и другие вопросы станут главными темами для обсуждения на полях VI Мурманской международной деловой недели, которая состоится в Мурманской области с 13 по 17 ноября.

С подробной информацией о мероприятиях, проводимых в рамках VI ММДН, можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Мурманской области. Обращаем внимание, что сформирована культурная программа для участников Деловой недели.

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Для справки:

В программу VI ММДН вошли заседания рабочих групп Государственной комиссии по вопросам развития Арктики «Социально-экономическое развитие» и «Развитие энергетики», Международные конференции «Полярные маршруты Арктики», «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом», «Горнодобывающая промышленность Баренцева/Евроарктического региона…» и «Женщины в социальном бизнесе: опыт северных регионов», «круглые столы» на темы «Практики социальных технологий», «Атомная Арктика и общество» и «Малый и средний бизнес в реализации стратегических программ развития Мурманской области», дискуссионный клуб «Международные практики в сфере формирования комфортной городской среды в Арктике: малые города – большие возможности», туристическая площадка «Made in Arctic», форум по безопасности дорожного движения Баренцрегиона, выставка-конференция «СевТЭК-2017» и межрегиональный рок-фестиваль «Tundra Club». На протяжении всех дней ММДН будет работать Неделя науки «Молодая наука Арктики».



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