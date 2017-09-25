Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
25.09.2017 11:13

VI Мурманская международная деловая неделя – ключевое деловое мероприятие арктического региона

Какие законодательные инициативы предлагаются сегодня для формирования государственной политики в Арктике? Как стимулировать развитие межрегиональных и международных связей для формирования новой промышленно-экономической платформы в Арктике? Каково значение международной компоненты в развитии Арктики, сотрудничества в рамках Баренцева/Евроарктического региона?

Эти и другие вопросы станут главными темами для обсуждения на полях VI Мурманской международной деловой недели, которая состоится в Мурманской области с 13 по 17 ноября.

С подробной информацией о мероприятиях, проводимых в рамках VI ММДН, можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Мурманской области. Обращаем внимание, что сформирована культурная программа для участников Деловой недели. 

Следить за новостями ММДН можно в социальной сети «Вконтакте» в группе Ведомства по хэштегам: #ММДН #ДеловаяНеделя #ММДН2017 #MurmanskBusinessWeek #MIBW


Для справки:

В программу VI ММДН вошли заседания рабочих групп Государственной комиссии по вопросам развития Арктики «Социально-экономическое развитие» и «Развитие энергетики», Международные конференции «Полярные маршруты Арктики», «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом», «Горнодобывающая промышленность Баренцева/Евроарктического региона…» и «Женщины в социальном бизнесе: опыт северных регионов», «круглые столы» на темы «Практики социальных технологий», «Атомная Арктика и общество» и «Малый и средний бизнес в реализации стратегических программ развития Мурманской области», дискуссионный клуб «Международные практики в сфере формирования комфортной городской среды в Арктике: малые города – большие возможности», туристическая площадка «Made in Arctic», форум по безопасности дорожного движения Баренцрегиона, выставка-конференция «СевТЭК-2017» и межрегиональный рок-фестиваль «Tundra Club». На протяжении всех дней ММДН будет работать Неделя науки «Молодая наука Арктики». 


/ Министерство экономического развития Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.65
Евро = 69.07
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.