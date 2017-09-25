В мурманской "Кировке" пройдет вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка»

27 сентября в 18.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Танцевальный зал) пройдет вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

В уютной обстановке «Кировки» дамы и кавалеры смогут отдохнуть, вспомнить свою молодость, потанцевать, забыть о возрасте и домашних заботах.

На «Танцплощадке» у людей старшего поколения есть уникальная возможность найти новых друзей, обсудить настоящее, а также поделиться своими воспоминаниями.



/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/

Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-90-36

Касса Дворца 45-43-23