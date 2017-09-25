В октябре пройдет турнир по интеллектуальным играм на Кубок Губернатора Мурманской области

XVII открытый турнир по интеллектуальным играм на Кубок Губернатора Мурманской области состоится в областном центре 21-22 октября 2017 года.

Турнир является ежегодным мероприятием и собирает команды интеллектуалов со всего региона. В рамках Турнира состоятся игры «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и «Брейн-ринг».

Все игры Турнира пройдут в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Призы будут разыграны в трёх возрастных зачетах – школьном, студенческом и общем.

Организаторами Турнира выступают Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и клуб интеллектуальных игр «Полярная сова».

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области