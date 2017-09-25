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25.09.2017 17:50

72 года назад в СССР совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы

С окончанием Великой Отечественной войны парашютизм в СССР вновь приобрел характер массового спорта и нашел себе много мирных применений. Советские парашютисты возобновили борьбу за повышение высоты прыжка, главной целью которой было проведение испытаний различных систем и снаряжения, применяемых в авиации, космонавтике, армии и спорте. Парашютисты-испытатели прыгали с новыми типами парашютов, опробовали катапультные установки, испытывали различное снаряжение, приборы, кислородное оборудование, катапультировались с различных типов самолетов, на разных скоростях, совершенствовали новую технику… Одним из таких отважных людей был инструктор-испытатель парашютов и катапультных установок НИИ ВВС полковник Василий Григорьевич Романюк, совершивший 3475 прыжков, большинство из которых были экспериментальными – при полетах на сверхзвуковых скоростях и из стратосферы. 25 сентября 1945 года Романюк совершил затяжной прыжок из стратосферы, ставший мировым рекордом, как по высоте, так и по длительности падения с нераскрытым парашютом. В то время опыта подобных прыжков практически не было. Барографы показали, что спортсмен покинул самолет на высоте 13 108,5 м, в свободном падении он пробыл 167 секунд и раскрыл парашют на высоте 1000 м. Через два года Романюк установил новое достижение, прыгнув с высоты 13 400 м с немедленным раскрытием парашюта. Он первый в мире выполнил 3000 прыжков с парашютом, установил 18 мировых и ряд всесоюзных рекордов, ему были присвоены звания заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР. В авиационном спорте его называют парашютистом № 1. За испытания парашютной техники и проявленные при этом мужество, отвагу и героизм 9 сентября 1957 года Романюк, первый среди парашютистов-испытателей, был удостоен звания Героя Советского Союза. Он также награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, Отечественной войны 1 и 2 степени, 2 орденами Красной Звезды и медалями. 

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