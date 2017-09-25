Праздник для детей и взрослых. На премьерный спектакль 85-го театрального сезона в Мурманский областной театр кукол приехали большие и маленькие театралы со всего региона

Андрей Зайцев.





В театре места празднику мало. Всех гостей встречали уже на улице - играми, песнями и конкурсами. Открытие сезона в областном центре за десятилетия стало для многих жителей региона семейной традицией.

Наталья Тутарова. (г. Апатиты): "Мы пришли с двумя дочками. У нас сегодня у младшей день рождения. Приехали из города Апатиты. Очень любим кукольный театр. Специально приехали на день рождения, на премьеру и открытие кукольного театра".

Анна Марусиченко (Полярный): "Стараемся часто, но не всегда получается. Но стараемся очень. Ребёнок любит театр кукольный".

За сезон труппа театра кукол даёт около 400 спектаклей. Но сами артисты говорят, что не этим надо мерить результат их работы. Самое главное - зритель ждёт новых встреч. Зал заполнен. Аншлаги - не редкость. И никакие веяния времени не могут изменить эту тенденцию.

Директор Мурманского областного театра кукол Евгений Суханов: "Театр, как и книга, - это вещи вечные. И потом, кукольный театр. Это самый выразительный театр, который есть на земле. Потому что посредством куклы можно выразить всё. То, что даже невозможно показать на сцене драматического театра".

Мальчишки и девчонки с нетерпением ждут третьего звонка. Правда перед премьерным спектаклем в фойе театра есть чем заняться, но всё равно главное событие - спектакль.

Анна Дурягина: "Есть смешные, есть не очень, есть грустные, мне нравятся все".

Дарья Морган: "Тут очень интересные представления. А по праздникам, например, в Новый год тут можно подарок получить".

Дети - особенный зритель. Они воспринимают всё только настоящее.

Об этом знают и новички труппы - Дарья Захарова и Софья Кондоренко, приехавшие в Мурманск из Саратова. Начало сезона - их первый выход.

Актриса Мурманского областного театра кукол Дарья Захарова: "Взрослый может где-то смухлевать, соврать сам себе. А ребёнок, он не врёт, если он видит неправду, скажет об этом. Не будет смотреть. - То есть из вежливости хлопать не станет? - Точно не станет".

Новичкам доверили право поднять флаг театра в честь открытия сезона. Первый спектакль - "Гадкий утёнок". Старая добрая сказка о том, что мечты сбываются.

Третий звонок прозвенел, флаг поднят, зритель в зале. Мурманский областной театр кукол начал свой юбилейный 85-й сезон. Спешите видеть.





