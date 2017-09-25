Вчера в Мончегорске горел жилой дом гостиничного типа

24 сентября 2017 года в 14 час. 03 мин. на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в жилом доме гостиничного типа по адресу: г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 4. В результате огнём повреждены пластиковые панели одной из комнат. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (8 чел. личного состава, 3 ед. техники). Причины пожара устанавливаются.

Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»

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Главное управление МЧС России по Мурманской области