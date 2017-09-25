Местный житель Мончегорска украл из квартиры пенсионерки телевизор и пододеяльник

Елена Ястребова.



Жертвой преступления стала 67-летняя местная жительница Мончегорска. По словам пенсионерки, вернувшись из магазина, она обнаружила пропажу телевизора и пододеяльника. Женщина тут же обратилась в отдел полиции. Прибывшие на место преступления оперативники опросили соседей, сняли отпечатки пальцев. Воришку быстро вычислили. Им оказался ранее судимый мончегорец., из мест лишения свободы вышел недавно. Видимо нехватка денег подтолкнуло мужчину на новое преступление. Теперь ему грозит новый срок. Данная статья предусматривает до шести лет.





