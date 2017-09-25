В Полярном ЗАТО Александровск воспитанники детского сада весте с полицейскими раздали пешеходам памятки

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в г. Полярный ЗАТО Александровск прошла необычная акция: Правила дорожного движения взрослым пешеходам напоминали воспитанники детского сада № 13 «Ромашка».

В течение недели дети вместе с воспитателями готовили необычные памятки, на которых был изображен переход пешеходов через проезжую часть, а так же размещены важные советы безопасного поведения в городе. В процессе подготовки дошколята сами вспоминали основы дорожной безопасности и с душой раскрашивали свои памятки.

В завершение недели дети вместе с сотрудниками ГИБДД ЗАТО Александровск и 255 ВАИ отправились на прогулку к наиболее оживленному перекрестку в г. Полярный, где с помощью полицейских вручали памятки проходящим пешеходам, рассказывали о проводимой акции и желали удачи на дорогах.

Участники акции внимательно выслушивали дошколят и напутствия инспектора ГИБДД, с благодарностью забирали творения малышей и обещали соблюдать все детские советы.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Александровск)