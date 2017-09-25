В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 сентября.



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – 15.00 ул. Анатолия Бредова, 5

09.00 – 21.00 ул. Мира, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27

ул. Скальная, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051

Администрация г. Мурманска